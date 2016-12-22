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Каждый украинец заплатит примерно 3 тысячи гривен ($115) за национализацию Приватбанка. Об этом рассказали в Национальном банке Украины, передает ТАСС.

«К сожалению, это было плохое решение (национализация “Приватбанка”), но лучшее из возможных. Государство проиграло, так как потратит 116 млрд гривен на капитализацию за счет увеличения своего государственного долга», – рассказал замглавы Нацбанка Украины Олег Чурий.

При этом средняя зарплата на Украине в сентябре составляла 4,5 тысячи гривен.

Бывший министр доходов и сборов Украины Александр Клименко ранее заявил, что национализация банка обойдется в 5–7 тысяч гривен ($150–190).

Ранее сообщалось, что Минфин национализировал Приватбанк за одну гривну.

Правительство Украины объявило о национализации банка 19 декабря. Сообщалось, что акционеры банка сами обратились к правительству с предложением национализировать компанию. Президент страны Петр Порошенко позднее пояснил, что ситуация в Приватбанке угрожала всей банковской системе страны.

Бывший зампред правления Приватбанка Дмитрий Дубилет обвинил Нацбанк Украины в целенаправленном уничтожении банка, передает «Прайм». По его словам, государство инициировало информационные атаки, которые отпугивали вкладчиков. Дубилет также пожаловался на резкое и «несправедливое изменение правил игры от Нацбанка», что привело к образованию дыры в капитале.