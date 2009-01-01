14:41

Взятие Алеппо сирийскими войсками является победой для союзников Дамаска, в том числе для России и Ирана. Об этом, сообщает Reuters, заявил президент Сирии Башар Асад.

Асад также заявил, что взятие города является «основопологающим шагом на пути к уничожению терроризма на всей территории Сирии» и создает «условия для завершения [гражданской] войны».

О полном контроле сирийской армии над Алеппо было объявлено 13 декабря. До этого на протяжении четырех лет западная часть города контролировалась официальным правительством, а восточная – группировками так называемых умеренных повстанцев и боевиками «Фронта ан-Нусра».

Переходу Алеппо под контроль правительственных войск предшествовало наступление, длившееся несколько месяцев. На его первоначальном этапе российские ВВС оказывали сирийской армии существенную поддержку, нанося удары с воздуха.

После того, как в ходе наступления стали появляться сообщения о массовой гибели мирных жителей и разрушении гражданских объектов, Москва стала объектом жесткой критики со стороны западных стран; некоторые политики в Европе публично заговорили о возможности введения санкций. После этого Россия объявила о нескольких гуманитарных паузах, фактически прекратив авиаудары по территории города.