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Союз биатлонистов России (СБР) уведомил IBU (Международный союз биатлонистов) об отказе от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира в Острове в 2017 году. Двоих спортсменов, имена которых не называются, отстранили от соревнований. Об этом говорится в пресс-релизе IBU.

IBU также постановил «открыть расследования против СБР и 29 других спортсменов, речь о которых идёт во второй части доклада Макларена и которые не связаны с Олимпиадой в Сочи».

Как сообщает ТАСС, вице-премьер РФ Виталий Мутко назвал решение Международного союза «взвешенным».

Ранее о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени объявили сборные Чехии и Франции.

Вторая часть доклада Макларена была представлена 9 декабря. В нем команда Макларена, как и в опубликованной летом первой части, предоставляет доказательства существования в России государственной системы по сокрытию положительных допинг-проб.

В докладе указывается, что по меньшей мере 12 медалистов Игр в Сочи могли принимать допинг. Помимо этого, в докладе фигурировал 31 биатлонист, так или иначе связанный с допинговыми историями. Как отмечалось, некоторые из этих спортсменов уже завершили карьеру.

Российские власти существование системы по сокрытию результатов допинг-проб в стране отрицают.