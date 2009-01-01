15:09

В правительстве собираются ограничить продажу спиртосодержащих медицинских препаратов, включая валокордин и «Боярышник». Об этом заявил вице-премьер Александр Хлопонин, который курирует алкогольное регулирование, передает «Интерфакс»

«Что касается медицинских препаратов, то, безусловно, они должны продаваться в аптечной сети и по предписанию врачей, по так называемым рецептам», – сказал он.

В качестве примера Хлопонин привел валокордин, которого требуется максимум 40 капель для улучшения самочувствия, но который продается в пузырьках по 4 тысячи капель. «Зачем это продавать в таре, которая 500 мг, или пол-литра? Понятно, что это несерьезно. Поэтому будет ограничение и по таре, и по местам продажи», – сказал он.

Вице-премьер также заявил, что автоматы по продаже спиртосодержащих препаратов будут ликвидированы. Он также отметил, что цены на эти препараты не увеличатся после изменений правил их продажи.

После массового отравления концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске, от которого, по последним данным, погибли 72 человека, президент России Владимир Путин потребовал повысить сборы на спиртосодержащую продукцию, чтобы исключить ее продажу «по три копейки».

Глава государства также поручил ужесточить правила производства и продажи пищевой продукции, бытовой химии и парфюмерно-косметической продукции с содержанием спирта выше 25%.