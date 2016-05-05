Московский студент Кирилл Тропицын ждет суда с McDonalds. В декабре он решил попробовать новинку сети – ролл «Селедка под шубой». Но в селедке оказалась кость – она воткнулась ему в щеку. Теперь Тропицын требует в суде компенсации моральных страданий в 150 тысяч рублей. И подобные сообщения для России – не редкость: москвич требует от телецентра «Останкино» почти 1 млн рублей из-за «отупления» населения; посетительницу «Бургер кинга» возмутила реклама постного меню, и она подала в суд на сеть за «навязывание религии» – это тоже истории 2016 года.

Статистика подтверждает рост судебной активности россиян: в 2015 году общая сумма компенсаций по выигранным искам о защите прав потребителей составила 34,7 млрд рублей, это на 27% больше, чем годом ранее. Средняя сумма компенсации (включая моральный ущерб) по договорам в сфере торговли и услуг увеличилась на 25,3% – до 123 354 рублей. Это больше, чем требуют, например, рассерженные на Samsung жители Южной Кореи. После того, как флагманский смартфон компании начал воспламеняться прямо в руках пользователей, коллективный иск к производителю подали 2400 человек – каждый из них требует вернуть ему по $450 (около 27 000 рублей). Во столько корейцы оценили оценили ущерб, полученный за время ожидания при обмене смартфона.

Юристы уверены, что потребители в России начали воспринимать суды через призму американских сериалов, в которых адвокаты выбивают для клиентов многомиллионные компенсации. Они смотрят «Хорошую жену», «Форс-мажоры» или «Юристов Бостона» и думают, что в жизни все так же. Насколько это оправдано?