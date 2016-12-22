16:06

Американский актер Стивен Сигал, получивший российское гражданство, стал соучредителем компании «Русские ярмарки», которая занимается организацией торговых площадок в стране. Об этом сообщает РБК.

По данным СПАРК, «Русские ярмарки» занимаются розничной торговлей: продуктами и табачными изделиями. Компания будет устраивать «промышленные и сельскохозяйственные ярмарки», оформленные в традиционном русском стиле. Они разместятся в 85 регионах, а общий объем инвестиций в компанию составит примерно $2,5 млрд.

Сигалу принадлежит 20% долей в компании, другим совладельцем компании стал глава Федерации общин горских евреев России Акиф Гилалов, ему принадлежит 80%.

Ранее «Ведомости» сообщили, что Сигал планирует вложиться в российский IT-бизнес, в частности, в компанию «Галактика». Детали сделки не уточнялись.

Стивен Сигал получил российское гражданство 3 ноября. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что актер «настойчиво и достаточно продолжительное время обращался с просьбой предоставить ему гражданство».