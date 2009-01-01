Выборг, один из самых красивых городов Северо-Запада России, превращается в руины. Какие-то дома снесены, от каких-то от времени и необитаемости остался только каркас, кое-что сгорело. Происходит это со скоростью эпидемии: гуляя по улицам, легко предсказать, какой дом следующим превратится в груду кирпича и штукатурки. Это один их самых вопиющих примеров, но каждый, кто был свидетелем состояния исторической архитектуры в городах центральной России или следил за скандалами со сносом зданий в Москве, поймет, что это не проблема одного города.