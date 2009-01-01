За каждой большой историей стоят массивы данных, которые всегда можно сжать в график или карту, и они расскажут историю лучше, чем текст. К началу 2017 года Republic выбрал 17 графиков об уходящем годе: от Трампа и брекзита до триумфа заштатного «Лестер Сити» в английской Премьер-лиге, повальной покемономании и выборов в Госдуму.

График, объясняющий все

В уходящем году СМИ и эксперты охотно тиражировали кривую, по виду напоминающую изогнутый хобот или букву S. График, известный как «Слон Милановича», показывает, что с 1988 по 2008 год среди жителей планеты сильнее всего выросли доходы тех, у кого они были низкими и средними, а также у 1% самых богатых – глобальной экономической элиты. В стороне от бурного роста, подстегиваемого глобализацией, остались самые бедные жители Земли и средний класс развитых стран (находящиеся между 75 и 85 процентилями мирового распределения) – те, кто беднее 15% самых обеспеченных, но богаче всех остальных. Их доходы почти не изменились, показывает исходная версия графика-слона, чаще всего встречающаяся в публикациях.

Впервые слоноподобная кривая появилась в препринте американского экономиста Бранко Милановича в 2012 году. Тогда ее мало кто заметил, зато в последовавшие годы график стал популярным: он предлагал простое объяснение победы популистов на выборах по всему миру. Согласно наиболее распространенной версии, спина и голова «слона» – это жители Китая, Индии и других быстро развивающихся стран. Хуже дела у изгиба хобота – среднего класса развитых стран, который и мстит истеблишменту, голосуя за Трампа, «партию брекзита» и националистов.