В отношении человеческой сексуальности осталось не слишком много вопросов, вызывающих такое количество споров, как вопрос о назначении оргазма у женщин. С мужским все более или менее понятно – большинство ученых сходятся во мнении, что он нужен для того, чтобы стимулировать мужчину к воспроизводству. Проще всего было бы предположить, что женский оргазм существует для той же цели – размножения. Но известно, что женщинам гораздо сложнее достичь этого состояния – согласно исследованиям, 10–15% женщин вообще не могут его добиться, а 75%, помимо самого проникновения, требуется дополнительная стимуляция. В то же время для беременности это не важно, она наступает и так, а значит, женский оргазм должен объясняться чем-то еще.