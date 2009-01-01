Владимир Путин впервые в истории перенес свою ежегодную большую пресс-конференцию на сутки из-за того, что должен принять участие в похоронных и траурных мероприятиях, посвященных убитому в Анкаре послу Андрею Карлову. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что убийство фактически означает нападение на Россию. На него Москва отвечает громкими заявлениями. «Россия сейчас сильнее любого возможного агрессора», – сказал в четверг Путин на итоговой коллегии Минобороны и призвал укреплять ядерную триаду.

В день убийства посла в Берлине грузовик протаранил рождественскую ярмарку, 12 человек погибли. Как и нападение на Андрея Карлова, преступление властями признано терактом. В обоих случаях следы ведут к радикальным исламистам. Именно против них в сентябре прошлого года российский лидер Владимир Путин призывал объединиться в антиигиловскую коалицию. Но спустя почти полтора года Россия из антиигиловской силы в Сирии превратилась в ударную мощь Башара Асада.

Открывая фронт против ИГИЛ как единой угрозы человеческой цивилизации, Москва не сблизилась с Западом, а противопоставила себя ему. Причем если изначально разногласия казались тактическими, основанными на недоверии и неспособности сторон действовать совместно, то сейчас разница в подходах приобретает концептуальное значение, а риторика Москвы заставляет задуматься, кто в ее представлении является более страшной угрозой – Запад или террористы?