16:37

Экономика США в третьем квартале 2016 года выросла на 3,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Третью, окончательную оценку по динамике ВВП опубликовало 22 декабря Бюро экономического анализа Министерства торговли США.

Таким образом, Бюро второй раз улучшило оценку квартального ВВП. Согласно предварительной оценке, американская экономика в третьем квартале увеличилась на 2,9%, согласно второй – на 3,2%.

Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что по итогам третьей оценки рост ВВП США за квартал составит 3,3%. В результате после пересмотра темпы роста экономики США оказались максимальными за два года, указывает MarketWatch.

Во втором квартале 2016 года экономика США увеличилась на 1,4%, а в первом квартале – на 0,8%. В целом по итогам года, согласно прогнозу ФРС, американский ВВП вырастет на 1,9% (регулятор улучшил прогноз в середине декабря – ранее ФРС ожидала роста показателя на 1,8%).

Заметка дополняется.