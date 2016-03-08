17:18

Бразильская строительная компания Odebrecht выплатит крупнейший в истории штраф за коррупцию властям трех стран. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Odebrecht должна будет выплатить штраф в размере от $2,6 млрд до $4,5 млрд властям Бразилии, США и Швейцарии. Бразильские прокуроры отмечают, что компания будет выплачивать этот штраф в течение 23 лет.

Обяжут ли компанию выплачивать максимальный размер штрафа «$4,5 млрд), будет зависеть от ее платежеспособности, которая будет рассчитана в ближайшие месяцы, пояснили в американском Минюсте.

Иск против Odebrecht подал Минюст США в соответствии с законом о запрете подкупа иностранных должностных лиц.

Согласно материалам суда, за 15 лет компания заплатила около $800 млн взяток в рамках более 100 проектов в 12 странах, в том числе в Анголе, Венесуэле и Мексике. По данным Минюста США, в результате коррупционных схем компания заработала $3,34 млрд.

По версии бразильской прокуратуры, Odebrecht, которая является крупнейшей строительной компанией в Латинской Америке, была главной в строительном картеле, участники которого платили взятки бразильским политикам и топ-менеджерам бразильской нефтяной госкомпании Petrobras в обмен на заключение контрактов.

Дело о коррупции в Petrobras расследуются с 2014 года. В марте 2016 года суд приговорил к 19 годам лишения свободы бывшего гендиректора Odebrecht Марсела Одебрехта по обвинению в коррупции и отмывании денег.

Коррупционный скандал в Бразилии привел к отставке президента страны Дилмы Русеф, которая возглавляла совет директоров Petrobras в 2003–2010 годах, а также к уголовному преследованию ряда топ-менеджеров строительных компаний и политиков, в том числе бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву.