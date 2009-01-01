17:26

Связанные с Кремлем хакеры установили вредоносное программное обеспечение на компьютеры литовских властей. Об этом, сообщает Reuters, заявил глава Центра кибербезопасности Литвы Римтаутас Церниаускас.

По словам Церниаускаса, с 2015 года было зафиксировано три случая успешного внедрения вредоносных программ на правительственные компьютеры. С начала 2016 года в общей сложности было около 20 попыток проникновения.

«Шпионские программы, которые мы нашли, работали по меньшей мере полгода до того, как были обнаружены. Они были такими же, какими и в США», – заявил он.

Комментариев от российских властей Reuters получить не удалось. Агентство напоминает, что Москва на протяжении нескольких месяцев последовательно отвергает все обвинения в причастности к кибератакам.

В начале осени США обвинили Россию в причастности к взлому серверов Демократической партии. Москва отвергала эти заявления, подчеркивая, что у них нет доказательной базы. Президент США Барак Обама пообещал «ответить» России на атаки, которые Вашингтон расценивает как попытку полвиять на результат президентских выборов.