22 декабря, 17:51

Банк России оценил «дыру» в капитале Военно-промышленного банка (ВПБ) в 36,58 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах регулятора о финансовом состоянии ВПБ.

Ранее в ЦБ оценивали разницу между активами и обязательствами ВПБ в 27,25 млрд рублей. Таким образом, «дыра» в банке увеличилась более чем на 9 млрд рублей.

В ноябре Центробанк обнаружил, что со счетов вкладчиков ВПБ в результате мошеннических операций было незаконно списано не менее 6,3 млрд рублей. Тогда же регулятор обратился в Арбитражный суд Москвы, потребовав признать ВПБ банкротом.

ВПБ был лишен лицензии на банковскую деятельность в конце сентября 2016 года. До этого он занимал 89-е место по размеру активов среди крупнейших российских банков.