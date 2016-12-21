От отравления концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске погибло уже 72 человека. Пострадавшие поступают в больницы городов с вечера субботы, 17 декабря. Большинство – в состоянии комы. Отравление вызвано метиловым спиртом, содержащимся в концентрате и, по всей видимости, попавшим туда вместо этилового.

«Люди мрут как мухи», – сказал вчера президент Владимир Путин и призвал принять законодательные меры. Меры последовали оперативно и затронули аптеки, хотя концентрат для ванн жители Иркутска покупали на рынке. Сегодня вице-премьер Александр Хлопонин заявил, что российские власти намерены ограничить продажу в аптеках спиртосодержащих лекарств, включая, например, всем известный корвалол: они должны будут продаваться по рецептам. К чему это приведет?