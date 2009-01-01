22 декабря, 18:12

Депутаты Московской думы должны будут проводить встречи с избирателями в соответствии с законом о митингах и шествиях. Соответствующий законопроект размещен на сайте Мосгордумы.

Согласно действующему законодательству, депутаты могут проводить встречи с избирателями без уведомления властей. При этом авторы законопроекта отмечают, что если встреча проводится в формате митинга или шествия, то это требует согласования для безопасности жителей города.

В законодательстве Москвы не определен порядок встреч депутатов с избирателями, отмечается в пояснительной записке. Авторы предлагают заполнить пробел в законодательстве по этому вопросу.

Федеральный закон о митингах обязует организаторов предупреждать о проведении мероприятия за 10 дней, согласовывать время, место и количество участников. За нарушение правил предусмотрен штраф.