Предновогодний ажиотаж вызывает в Москве гигантские заторы на дорогах, и так происходит каждый год. По данным компании TomTom, самый стрессовый для водителей день 2014 года пришелся на 25 декабря, в прошлом году – на 17 декабря. Проблема, однако, в том, что и остальные дни в году немногим лучше. В 2013-м TomTom, ранжирующая мегаполисы по степени перегруженности транспортом, отвела Москве первое место в глобальном рейтинге. По итогам прошлого года московские пробки посчитали худшими в Европе. Город теоретически мог бы пойти по пути Лондона или Сингапура, решивших взимать плату с горожан за проезд в центр. Но дающий такое право законопроект, на днях поддержанный Госдумой, не вызвал в мэрии особого энтузиазма. «Мы ограничились платной парковкой, других жестких мер не рассматриваем», – отмахнулся Сергей Собянин. Официальный рецепт московских властей по решению проблемы заторов известен: форсированное строительство дорог и развитие общественного транспорта, который должен стать для многих достойной заменой личному автомобилю. Если верить столичным чиновникам, процесс идет с опережением графика и Москва совершает исторический по своим масштабам рывок к более комфортной городской среде. Но анализ сделанного за последние шести лет, которые Собянин руководит столицей, создает другое впечатление: мэрия слишком увлекается грандиозными планами и приукрашивает действительность.