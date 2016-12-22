Сезон подведения итогов в разгаре, сегодня на пресс-конференции этим займется президент России лично, а вчера «Левада-центр» опубликовал данные опроса обычных россиян на ту же тему. Список событий года в версии жителей страны – уже не совсем список телезрителя. Победа холодильника над телевизором, о неизбежности которой так долго говорили самые разнообразные эксперты, еще не случилась, но наметилась. Среди вариантов ответа при составлении опроса – все ключевые для государственной пропаганды темы, но в лидерах – то, о чем пропаганда говорить как раз избегает.

Начнем, однако, с конца. Меньше всего из событий года россиян заинтересовал панамский офшорный скандал – момент, когда краем глаза удалось заглянуть в святая святых, составить представление о том, как именно выводятся из России деньги, таким людям принадлежащие, что и фамилии их вслух произносить боязно (нет, речь не о виолончелисте Сергее Ролдугине). В любой почти другой точке мира это стало бы поводом для политического кризиса невиданных масштабов. На родине – статистическая погрешность в опросе – 1% опрошенных среди прочих шумных историй отметил Панаму. Кстати, это еще и привет оппозиционным борцам с коррупцией, которые разоблачения чиновного воровства продолжают считать самым эффективным оружием в борьбе с режимом. Провальный для сборной России чемпионат Европы по футболу – в 10 раз популярнее (спасибо фанатам, громившим в неравном бою англичан на марсельской набережной).