19:10

Предполагаемые российские хакеры, которые зарабатывали до $5 млн в день на афере с видеорекламой, использовали IP-адреса, числящиеся за ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК), свидетельствует список адресов, задействованных в афере. Список был опубликован компанией White Ops, которая занималась расследованием аферы.

Схема, придуманная хакерами, получила название Methbot. Ее авторы продавали видеорекламу на сайтах, копировавших популярные интернет-ресурсы – например, сайты CNN, The New York Times, BuzzFeed, Mashable, Facebook, Yahoo, Air France и других. Просмотры накручивались с помощью 1,5 млрд ботов, которые просматривали 300 млн рекламных роликов в день и при этом умели вести себя как реальные пользователи: перемещать курсор, хранить историю посещения веб-страниц, а некоторые даже имели аккаунты в социальных сетях.

На связь IP-адресов с ММК указал в своем блоге эксперт по кибербезопасности Брайан Кребс. Он отметил, что при регистрации многих адресов, которые White Ops связывает c Methbot, указан адрес «stepanenko.aa@mmk.ru». Такой же адрес принадлежит сотруднику дочерней компании ММК – ООО «ММК-Информсервис». То, что часть опубликованных White Ops IP-адресов принадлежит ММК, подтверждают и данные европейского регистратора доменов RIPE NCC.

Представители ММК заявили Republic, что с середины 90-х за компанией официально зарегистрирован «определенный диапазон» IP-адресов, но сейчас ММК не использует их при обмене информацией в интернете. «Было установлено, что часть диапазона сетевых адресов была несанкционированно использована и используется по настоящее время неизвестными лицами на территории США», – говорится в ответе ММК на запрос Republic. «Ни ОАО “ММК”, ни ООО “ММК-Информсервис” не имеют никакого отношения к созданию BOTNET-сетей типа Methbot», – говорится в ответе.

Исследователь безопасности компании Digital Security Владислав Воронков отмечает, что хакеры, согласно отчету White Ops, использовали около 32,7 тысяч IP-адресов ММК. Доступ к доменам они могли получить, законно купив или арендовав адреса, предполагает эксперт. По данным сайта IPaddress.ru, аренда 4 тысяч IP-адресов стоит около 78 тысяч рублей в месяц. Таким образом, аренда 32,7 тысяч адресов могла стоить более 600 тысяч рублей в месяц.

На вопрос о том, сдавались ли IP-адреса в аренду, представители ММК не ответили.