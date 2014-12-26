19:41

Подготовка Москвы к празднованию Нового года обойдется бюджету примерно в 2,8 млрд рублей. К такому выводу пришло РБК после изучения данных госзакупок.

Всего столичные власти заключили 81 контракт с поставщиками. Большего всего конкурсов выиграл «Союзспецконтракт», который заключил 37 договоров на 1,6 млрд рублей.

На гирлянды на улицах Москвы потратили 182 млн рублей, при этом из них 17,9 млн рублей ушли на украшение Тверской улицы, а одна фигура снеговика стоила бюджету 1 млн рублей.

Искусственная ель у мэрии высотой в 13,5 метров стоила 7 млн рублей, еще три ели общей стоимостью 15 млн рублей разместили во дворе городского правительства. Издание отмечает, что всего было потрачено 30 млн рублей на украшение здания мэрии.

Стоимость нового года на ВДНХ стоила 46 млн рублей, еще 30 млн рублей пойдет на праздничные мероприятия в других парках.

Общие суммы, потраченные на празднование Нового года в 2015 году, не известны, но, по подсчетам РБК, на установку праздничных елей власти Москвы потратили 260 млн рублей. В 2014 году на проведение новогодних праздников в Москве была потрачено примерно 650 млн рублей.