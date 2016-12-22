22 декабря, 21:42

С 23 декабря Минтранс РФ приостановит рейсы в страну таджикской авиакомпании Somon Air. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель ведомства.

«Таджикская сторона, в нарушение соглашения о воздушном сообщении между странами, а также подписанного протокола от 7 ноября 2016 года, не согласовала полеты из аэропорта “Жуковский” назначенного российского авиаперевозчика – авиакомпании “Ямал”. В качестве ответной меры российская сторона приостанавливает полеты таджикской авиакомпании Somon Air в регионы Российской Федерации с 23 декабря», – заявил он.

РИА Новости также уточняет, что запрет не распространяется на Москву и Санкт-Петербург.

Россия уже приостанавливала авиасообщение с Таджикистаном, но позже оно было возобновлено, так как договоренность по «Ямалу» якобы была достигнута.

Ранее Минтранс Таджикистана отказал авиакомпании в регулярных полетах в страну из-за того, что «Ямал» открыл продажу авиабилетов по маршруту «Жуковский» – Душанбе – «Жуковский» без получения эксплуатационного разрешения.