Раз на «России 24» пока идет реклама, мы не будем оставать. У нас есть важное (и выгодное!) объявление. Если у вас вдруг еще нет подписки на Republic, то сейчас ее на целый год можно купить всего за 2800 рублей (это на 1100 рублей дешевле обычного!). Теоретически цена может упасть еще ниже – это зависит от того, сколько подписчиков к нам присоединятся. Поэтому зовите друзей. Подробности тут.