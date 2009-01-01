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13:00
Нам хотелось бы выстраивать отношения и с избранным президентом, и с новыми лидерами Демократической партии, заключает Путин.
12:59
Сегодняшняя администрация Белого дома разделяет нацию, а не объединяет ее. Демократы проигрывают по всем фронтам и ищут виновных на стороне. Но нужно уметь проигрывать достойно.
12:58
Вспомнил анекдот из «Кавказской пленницы» про развалины часовни. «Часовню тоже я развалил?»
12:56
Путин: демократы в США проиграли президентские выборы и выборы в Конгресс, неправильно сваливать все на внешние факторы. Значит у них есть внутренние прооблемы, конфликты элит с народными массами.
12:55
ВГТРК: мир переживает трансформации. Британия проголосовала за выход из ЕС, Трамп пришел к власти в США. К чему мы все движемся, каким будет глобальный мир? Потому что сейчас мы все еще находимся в режиме конфронтации. Администрация Обамы считает, что вы вмешивались в американские выборы – как вы сами оцениваете свою влиятельность?
12:53
Проблемы в Крыму есть, резюмирует Путин, но они решаются, как и в целом по стране.
12:50
Но, подчеркивает Путин, в Севастополе и в Крыму рост производства намного выше, чем в среднем по стране. И безработица ниже
12:50
По поводу экономики: быстрая интеграция – это сложно как юридически, так и экономически. Далеко не все лежит на федеральном центре – надо еще местным властям грамотно распорядиться федеральными деньгами.
12:48
Путин: я придумал его строить, а вы придумайте, как его назвать.
12:48
И еще вопрос: как бы вы назвали мост, который строится с Кубани в Крым? Крымский или Керченский?
12:46
Вопрос из Крыма, «Крыминформ»: мы по-разному оцениваем успехи и недостатки периода в составе России. Как на ваш взгляд развивается Крым? Какова интеграция Крыма в российскую экономику? Потому что ФЦП по Крыму фактически буксует.
12:44
Путин: вчера я говорил, что Россия сильнее любого агрессора. Подчеркивает слово «агрессора». Штаты, то бишь, тут ни при чем.
12:42
Путин: меня удивляет, что в Вашингтоне говорят, что американская армия – сильнейшая в мире. С этим никто и не спорит. Ого!
12:42
Еще вопрос от WSJ о недавних словах об укреплении ядерных вооружений. Ну и также мнение Путина о словах Трампа про ядерное оружие в США.
12:40
«Какой страны?» – шутит Путин. Про РФ уточняет, что «возможны, но нецелесообразны».
12:40
Вопрос от WSJ: возможны ли досрочные выборы президента в следующем году?
12:39
Все деньги иностранные компании в бюджет за «Роснефть» уже перечислили.
12:38
Мы продаем части госпредприятий не потому, что не хватает денег, а потому что это улучшает структуру экономики. Приход иностранцев в «Роснефть» будет повышать качество управления компанией.
12:37
Путин: основная часть бюджета, за счет которой будут сокращаться расходы – это национальная оборона.
12:35
Путин вместо ответа на вопрос снова начал сыпать цифрами про цены на нефть, бюджет и социальные обязательства. Но в итоге сказал, что майские указы выполняются.
12:34
Вопрос: правильна ли точка зрения, что деньги от продажи «Роснефти» пойдут на выполнение майских указов? Готовы ли вы и страна к продаже других крупных пакетов госкомпаний?
12:32
Путин про Улюкаева: я с ним не разговаривал и считаю, что материалы, которые были предоставлены оперативными службами, достаточны для увольнения по утрате доверия. А других выводов я делать не буду до решения суда.
12:31
Путин про Геремеева: я слежу за делом, мы последовательно работаем над изобличением всех преступников (зачем-то вспомнил про убийство Карлова). Так или иначе, со временем следствие по громким делам приходит к выяснению всех обстоятельств.
12:30
«Эхо Москвы»: вы говорили, что большие коррупционные дела не нужно превращать в шоу, но мы этих шоу видим очень много. Вот, например, Улюкаев. Вы сами разговаривали с ним? Вам не кажется, что большие дела это скорее не борьба с коррупцией, а борьба за место за вашим столом? И второй вопрос: считаете ли Вы, что Руслан Геремеев должен явиться в суд по делу Немцова?
12:28
Песков вернул себе право выбирать журналистов. И выбрал «Эхо Москвы».
12:28
Путин: все банки работают совместно с ЦБ и ищут способы поддержки, в том числе, и юридических лиц. Возможно, Центробанк может снизить планку требований к небольшим региональным банкам, которые работают с малым и средним бизнесом. Чтобы они могли более гибко подходить к клиентам.
12:27
Мы все же не сдержались и решили с вами поделиться https://twitter.com/openrussia_org/status/812225293725396992
12:25
Вопрос: ЦБ постоянно отбирает лицензии у банков. Для физлиц есть система страхования вкладов, а может быть что-нибудь такое сделать для юридических лиц? Ведь малый бизнес страдает.
12:24
Путин решил сам выбирать журналистов вместо Пескова для следующих вопросов. Со словами «куда мы без татар» дал слово журналистке из Татарстана.
12:23
В общем и целом, все свелось к тому, что высокотехнологичные отрасли у нас есть, и эти отрасли называются оборонная промышленность. Там мы лидеры, да.
12:21
Путин: некоторые эксперты считают, что наша экономика вообще невосприимчива и неадаптируема к высоким технологиям. Это не так. Да, мы вкладываем в высокотехнологический сектор не так много, как другие крупные страны, но мы над этим все-таки работаем.
12:19
«Аргументы и факты»: мир стоит на пороге технологических изменений, без них сейчас никуда. О технологическомросте говорится у нас давно, однако по факту отставание от других стран только усугубляется. Где именно наши проблемы? Что с этим делать?
12:18
Интересный момент: по сельскому хозяйству цифры у Путина лучше, чем те, что Медведев называл неделю назад.
12:17
Путин говорит про рекордные урожаи, благодарит селян.
12:15
Путин: антикризисные меры поддержки они на то и антикризисные – они не должны быть постоянными. Мы должны делать так, чтобы сельхозпредприятия жили за счет естественного спроса, а не за счет государства.
12:14
Аграрный медахолдинг «Светич». Вопрос про субсидии сельхозмашиностроения. Есть ли планы увеличить объемы поддержки и из антикризисных сделать их постоянными?
12:13
В целом – все идет по плану, заключает Путин.
12:12
О, вот, оказывается все-таки есть и небольшие минусы – доходы населения «припали». Это снижает спрос и инвестиции.
12:11
Дефицит бюджета увеличится с 2,6% до 3,7%, но это приемлемо, потому что сохраняется положительный баланс внешней торговли. Золотовалютные резервы даже немножко подрасли. «Хорошая подушка безопасности», – заключает Путин.
12:09
Инфляция в прошлом году тоже была высокой, признает Путин, в том числе из-за курса на импортозамещение. А вот в этом году будет намного лучше – 5,5%, рекордно низкий уровень.
12:08
Путин: спад ВВП в прошлом году был 3,7%. В этом году – мы сначала думали, что около будет одного процента, а потом скорректировали до 0,6%. Улучшения достигаются за счет роста в некоторых отраслях реального сектора экономики.
12:07
12:06
Первый вопрос от радио «Маяк»: хотелось бы понять, в каком состоянии наша экономика. Она достигла дна или пробивает очередное дно?
12:04
Начали. Даже без опоздания.
12:00
Основная часть пресс-конференции сегодня будет посвящена внутриполитическим вопросам, предупреждает ведущая «России 24».
11:54
Раз на «России 24» пока идет реклама, мы не будем оставать. У нас есть важное (и выгодное!) объявление. Если у вас вдруг еще нет подписки на Republic, то сейчас ее на целый год можно купить всего за 2800 рублей (это на 1100 рублей дешевле обычного!). Теоретически цена может упасть еще ниже – это зависит от того, сколько подписчиков к нам присоединятся. Поэтому зовите друзей. Подробности тут.
11:54
А вот и актуальные плакатыhttps://twitter.com/GoldmanDenis/status/812208804385456128
11:45
Зато в этом году поставлен рекорд по количеству журналистов – аккредитованы 1400 человек.
11:44
Самыми длинными пресс-конференциями Путина были мероприятия в 2008 году (перед уходом с поста президента) – 4 часа 40 минут – и 2012 году (после возвращения) – 4 часа 33 минуты. Но в последние годы их длительность значительно снизилась и составляет немногим более трех часов.
11:36
Первоначально пресс-конференция была запланирована на 22 декабря, однако в последний момент ее перенесли на день позже. Причиной этого стало убийство российского посла в Турции Андрея Карлова – вчера Путин посещал его похороны. Перенос пресс-конференции случился впервые за всю историю проведения подобных мероприятий.
11:33
Всем привет! Мы начинаем онлайн-трансляцию ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина. В течение следующих трех-четырех часов мы расскажем вам обо всех интересных вопросах, которые будут заданы Владимиру Владимировичу, и его не менее интересных ответах.