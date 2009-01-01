«Эхо Москвы»: вы говорили, что большие коррупционные дела не нужно превращать в шоу, но мы этих шоу видим очень много. Вот, например, Улюкаев. Вы сами разговаривали с ним? Вам не кажется, что большие дела это скорее не борьба с коррупцией, а борьба за место за вашим столом? И второй вопрос: считаете ли Вы, что Руслан Геремеев должен явиться в суд по делу Немцова?