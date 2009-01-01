«Азиатская модель управления» – книга Джо Стадвелла, главного редактора журнала China Economic Quarterly. Выпустившее ее по-русски издательство «Альпина» напоминает, что перед нами – безусловный экономический бестселлер. Стадвелл работал журналистом в Азии 20 лет, написал про нее несколько книг – в частности, «Китайская мечта» и «Крестные отцы Азии». В России в условиях санкций часто говорят если не об азиатском повороте, то как минимум о вынужденном усилении сотрудничества. Republic публикует фрагмент из книги, где экономика Китая (и особенно ее сельскохозяйственная часть) прописана компактным лекционным курсом. Тут – и о роли компартии, и о деревне, о голодных смертях, коллективизации и «большом скачке». Кстати, книгу Стадвелла еще два года назад прочел Билл Гейтс и, по его собственному признанию, был под большим впечатлением.