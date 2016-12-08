22 декабря, 23:32

Государственный департамент США призвал Россию отменить закон об «иностранных агентах». Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Мы призываем российское правительство отменить этот закон и следовать своим международным обязательствам в области прав человека», – говорится в сообщении.

В документе отмечается, что 19 декабря Россия «достигла печальной вехи», причислив к «иностранным агентам» 150-ю неправительственную организацию.

Госдеп также добавляет, что «использование термина “иностранный агент” – это сознательный выбор, предполагающий, что эти организации – предатели», в то время как в список попали организации, которые борются с распространением ВИЧ/СПИДа, а также организации, противодействующие применению пыток.

Федеральный закон «Об иностранных агентах» был подписан Владимиром Путиным в июле 2012 года. Он направлен на урегулирование деятельности некоммерческих организаций, участвующих в политической деятельности и получающих финансирование из-за рубежа.

8 декабря Путин поручил пересмотреть закон, в частности – в отношении экологических организаций.