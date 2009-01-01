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Иркутские полицейские в ходе рейда за сутки изъяли 10 тысяч бутылок концентрата для ванн «Боярышник». Об этом ТАСС сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

«Из незаконного оборота изъято более 22 тысяч литров алкогольной продукции, реализация которой осуществлялась с нарушением законодательства», – заявила она.

Волк уточнила, что что за четыре дня полицейские проверили свыше 3,5 тысяч торговых предприятий Иркутской области, «в том числе ларьки и павильоны, мелкооптовые и оптовые рынки».

Представитель ведомства также добавила, что власти при помощи волонтерских организаций общаются с населением на предмет «недопустимости употребления суррогатных спиртосодержащих жидкостей».

Ранее вице-премьер Хлопонин предложил продавать спиртосодержащие медицинские препараты по рецептам, а Владимир Путин потребовал до июля 2017 года ужесточить правила продажи такой продукции.

22 декабря стало известно о более чем 70 умерших в результате отравления «Боярышником».

СК возбудил дело по статье 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), в области введено чрезвычайное положение