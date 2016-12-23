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«Почта России» объявила конкурс на поставку 15 тысяч смартфонов Jolla C либо на их эквиваленты с такими же характеристиками на сумму 195 млн рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Как поясняют «Ведомости», смартфоны нужны для «проекта мобильных почтово-кассовых терминалов», с помощью которых почтальоны смогут на дому принимать платежи за ЖКХ, оформлять страховки и оплачивать кредиты.

Как сообщил газете представитель «Почты России», сейчас выпущено уже 10 тысяч таких устройств, а проект платежей на дому появился в 2014 году.

Среди требований к смартфону значатся операционная система, которая «должна быть сертифицирована ФСБ России», поддержка 3G и «полностью облегающий аппарат» защитный чехол-«бампер».

Издание отмечает, что смартфоны Jolla C работают на российской операционной системе Sailfish, разработкой которой занимается компания «Открытая мобильная платформа», принадлежащая Григорию Березкину. Причем он также совладелец выпускающей смартфоны финской компании Jolla.

Березкин в разговоре с «Ведомостями» подчеркнул, что первостепенная задача его компании – конкуренция с ОС Android на рынке бюджетных мобильных устройств.

«Ведомости» уточняют, что точной информации о наличии у Sailfish сертфиката ФСБ нет, кроме сообщения издания Cnews.