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Агентство страхования вкладов (АСВ) обратилось в МВД с просьбой проверить руководство Российского союза правообладателей (РСП), Российского авторского общества (РАО) и Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на причастность к незаконному выводу более 1,84 млрд руб. из «Мострансбанка». Об этом узнал «Коммерсантъ».

По данным издания, АСБ подозревает банк, в котором находятся счета организаций, в создании незаконной схемы вывода средств через ООО «Проммо», договоры с которым подписывал председатель правления банка Сергей Захариков. Схема заключается в «фиктивном погашении задолженности “Проммо” перед кредитным учреждением» за счет средств РСП, РАО и ВОИС, что позволяет сфальсифицировать ежемесячную отчетность перед ЦБ.

Газета отмечает, что, по мнению АСВ, в этой схеме также могли быть задействованы другие организации, и в случае правдивости этой информации общая сумма выведенных денег может составить более 35,5 млрд рублей.

«Коммерсантъ» напоминает, что В 2015 году МВД задержало Захарикова, который, по версии следствия, в составе преступной группы незаконно обналичил около 4 млрд рублей и заработал на этом 114 млн рублей.

В РСП и ВОС «Коммерсанту» пояснили, что организации имели счета в «Мострансбанке», но не кредитовали его и не взаимодействовали с ООО «Проммо».

Президентом совета РСП является режиссер Никита Михалков, а председателем правления союза – его сын Артем.