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Четыре представителя коллегии выборщиков из штата Вашингтон, не проголосовавших 19 декабря за кандидата от демократической партии США Хиллари Клинтон, будут оштрафованы на $1000. Об этом сообщает Associated Press.

Как рассказал агентству представитель госсекретаря штата Дэвид Аммонс, у выборщиков будет 60 дней на оплату штрафа, и в противном случае офис госсекретаря вынудит их выплатить сумму через суд.

8 ноября во время выборов президента США кандидат от демократической партии Хиллари Клинтон набрала в штате Вашингтон двенадцать голосов выборщиков из двенадцати возможных, но во время голосования коллегии выборщиков за нее отдали свой голос восемь человек.

Агентство отмечает, что три выборщика вместо Клинтон поддержали не участвовавшего в выборах бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла.

19 декабря коллегия выборщиков США официально утвердила победу кандидата от республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах. Он набрал 304 голоса, Клинтон – 227.

В день президентских выборов 8 ноября Трамп набрал 306 голосов, а Клинтон – 232 голоса.