09:23

Полиция Германии арестовала двух человек по подозрению в планировании террористической атаки. Об этом сообщает Reuters.

Задержанным 28 и 31 год, это два брата, родившиеся в Косово. Они были арестованы в Дуйсбурге после поступления полиции информации от спецслужб.

Согласно оперативным данным, задержанные планировали совершить теракт в торговом центре в городе Оберхаузен. Пока неясно, связаны ли их действия с терактом в Берлине.

Вечером 19 декабря в Берлине грузовик въехал в толпу людей, собравшихся на рождественской ярмарке. В результате происшествия погибли 12 человек, еще 48 получили ранения. Прокуратура Германии признала случившееся терактом.

Террористическая группировка «Исламское государство» заявила о своей причастности к организации теракта в Берлине.

Непосредственным исполнителем теракта полиция считает гражданина Туниса 1992 года рождения, чьи документы были обнаружены в грузовике. Сейчас его разыскивают.