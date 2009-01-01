10:18

Повышение пенсионного возраста в России должно положительно отразиться на размере пенсий. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил глава Минтруда Максим Топилин.

«Наша принципиальная позиция – если повышение возраста выхода на заслуженный отдых произойдет, то нынешние пенсионеры должны от этого получить эффект. То есть должна вырасти их пенсия, а не доходы федерального бюджета», – сказал чиновник.

В правительстве РФ в данный момент обсуждается возможность повышения пенсионного возраста для россиян. На необходимости этого настаивает Министерство экономического развития. В конце апреля Министерство финансов направило в кабмин свой план по совершенствованию пенсионной системы, в нем ведомство предлагало повысить пенсионный возраст для мужчин и женщин до 65 лет.

В мае президент РФ Владимир Путин подписал закон, повышающий пенсионный возраст для чиновников: закон начнет действовать с 2017 года, каждый год возраст будет повышаться на шесть месяцев.

Сам Топилин ранее говорил, что для российских властей приоритетом является стимулирование более позднего выхода на пенсию, а не общее повышение пенсионного возраста.