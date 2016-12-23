10:08

Совет директоров «Мегафона» вынес на рассмотрение собрания акционеров вопрос о покупке 63,8% голосующих акций Mail.Ru Group у компаний холдинга USM Алишера Усманова. Об этом говорится в сообщении оператора.

Внеочередное собрание акционеров «Мегафона» должно пройти 20 января 2017 года. Специальный комитет совета директоров оператора уже дал рекомендации одобрить сделку. Она еще должна быть согласована с Федеральной антимонопольной службой, «а также зависит от ряда факторов, не зависящих от “Мегафона”».

В пресс-релизе уточняется, что «Мегафон» заплатит $640 млн в момент закрытия сделки и еще $100 млн – через год. После завершения сделки «Мегафон» и Mail.Ru продолжат работать полностью на рыночных условиях, а команды обеих организаций будут независимы.

Акции «Мегафона» на Московской бирже после объявления о сделке с Mail.ru выросли к 10:20 мск 23 декабря на 0,8% до 574,1 рубля.

О том, что «Мегафон» рассматривает возможность приобретения Mail.Ru Group, RNS сообщало еще в середине ноября 2016 года. Однако в операторе тогда опровергли эту информацию, а член совета директоров «Мегафона» Иван Таврин заявил: «Это ерунда. “Мегафон” не покупает Mail.ru». Позднее стороны подтвердили, что ведут соответствующие переговоры.

Холдинг USM является контролирующим акционером как в «Мегафоне», так и в Mail.Ru Group. Из-за этого сделку должен одобрить второй крупнейший акционер сотового оператора – шведская группа Telia.