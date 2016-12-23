11:02

Две трети выпущенных в России облигаций – на 8 трлн рублей из общей суммы 13 трлн рублей – не являются ликвидными. Об этом свидетельствуют подсчеты Национального расчетного депозитария (НРД), который провел их по просьбе газеты «Ведомости».

Как указывает издание, ранее первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов заявил, что эти облигации в скором времени придется переоценить. В регуляторе рассчитывают заменить оценку малоликвидных облигаций, основывающуюся на биржевых котировках, на данные о ликвидности бумаг, предоставляемые ценовыми центрами.

Экспертный совет ценового центра НРД сейчас разрабатывает новую модель оценки малоликвидных облигаций, рассказал председатель совета Георгий Урютов. В совет входят банки и представители ЦБ.

Как пояснил Урютов, ценовому центру придется использовать как основу для определения справедливой стоимости малоликвидных облигаций вероятность дефолта. Он добавил, что основной задачей совета в начале 2017 года станет разработка методики определения дефолта.