11:15

Немецкий Deutsche Bank и швейцарский Credit Suisse выплатят американским властям $12,5 млрд за операции с ипотечными бумагами, которые стали одной из причин кризиса 2008 года. Об этом сообщает Financial Times.

После нескольких месяцев переговоров с американским Минюстом Deutsche Bank согласился выплатить США $7,2 млрд, Credit Suisse – $5,28 млрд. Швейцарский банк отметил, что выплачивать эти деньги он будет в течение пяти лет.

В сентябре 2016 года Минюст США потребовал у Deutsche Bank выплаты $14 млрд за операции с бумагами по недвижимости, после чего акции немецкого банка подешевели более чем на 6% и достигли исторического минимума. У Credit Suisse американский Минюст требовал выплатить от $5 до $7 млрд.

Претензии американских властей к банкам связаны с заниженной оценкой рисков по ценным бумагам, которая стала одной из причин финансового кризиса 2007–2008 годов.

Ранее Bank of America уже выплатил американским властям $17 млрд компенсаций за операции с ипотечными бумагами. Sachs согласился выплатить $5,1 млрд, JPMorgan Chase – $13 млрд, Citigroup – $7 млрд.