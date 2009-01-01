10:54

Причиной смерти людей, употреблявших концентрат для ванн «Боярышник», оказался метиловый спирт. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав Иркутской области.

«В результате судебно-химических исследований биологических объектов, поступивших от 70 трупов, во всех 70 случаях причиной отравления является метиловый спирт. Работа по исследованию оставшихся четырех объектов продолжается», – говорится в сообщении.

Среди остающихся в больницах пострадавших у троих причиной отравления стал этиловый спирт. Исследования других пациентов продолжаются.

В Иркутске с 17 декабря начались массовые отравления концентратом для ванн «Боярышник». За эти дни погибли 74 человека, еще несколько десятков находятся в больницах.

СК возбудил дело по статье 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), в области введено чрезвычайное положение.

В рамках дела о массовом отравлении были задержаны 13 предпринимателей и их помощников, которые осуществляли продажу продукции; четверо из них отправлены под домашний арест. Производителей «Боярышника» с этанолом до сих пор не задержали.

Из-за инцидента вице-премьер Александр Хлопонин предложил продавать спиртосодержащие медицинские препараты по рецептам, а Владимир Путин потребовал до июля 2017 года ужесточить правила продажи такой продукции.