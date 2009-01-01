10:55

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предостережение главе «Лукойла» Вагиту Алекперову за «неуместные прогнозы» цены на бензин. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«В частности, Вагит Алекперов сделал публичное заявление о росте цен на автомобильное топливо, которое могло привести к дисбалансу спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов», – отметили в ФАС.

В службе напомнили о «недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства».

Претензии ведомства касаются интервью «России-24» от 13 декабря, в котором Алекперов спрогнозировал рост цены на бензин в течение года на 8–12%.

В марте ФАС выносила предупреждение первому вице-президенту «Лукойла» Владимиру Некрасову за прогноз о роста цен на бензин из-за повышения акциза на топливо.

По данным Росстата, в октябре цены на бензин в России снизились на 0,1%. Снижение было зафиксировано впервые за восемь месяцев. С начала года цены выросли на 3,4%.