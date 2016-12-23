11:36

В Союзе биатлонистов России (СБР) сообщили, что не отказывались от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени. Об этом рассказал вице-премьер Виталий Мутко, передает «Р-Спорт».

«Они [СБР] мне говорят, что такого не было, что не отдавали сами этап, в релизе такое есть. Не хочу за них комментировать», – сказал он.

Вечером 22 декабря Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что СБР уведомил его об отказе от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира в Острове в 2017 году. Двое спортсменов были отстранены от соревнований, однако их имена не указываются.

IBU также потребовал начать расследование против СБР и 29 других спортсменов, имена которых упоминаются во второй части доклада Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о допинге в России.

Глава комиссии ВАДА Ричард Макларен представил вторую часть доклада о допинге в российском спорте 9 декабря. В докладе утверждается, что допинг в России поддерживается на государственном уровне, а в подмене допинг-проб участвуют Министерство спорта, ФСБ, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и антидопинговые лаборатории. Россия существование в стране системы по сокрытию допинг-проб отрицает.

Во второй части доклада утверждалось, что 12 медалистов Олимпиады в Сочи в 2014 году могли принимать допинг. В докладе Макларена также фигурировал 31 биатлонист. Все они, по данным ВАДА, так или иначе были причастны к употреблению допинга.