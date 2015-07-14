11:47

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings до 31 марта 2017 года отзовет все рейтинги по национальной шкале в России. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Fitch.

В результате рейтинги Fitch будут отозваны примерно у 150 российских публичных компаний. Агентство продолжит присваивать эмитентам из РФ рейтинги по международной шкале.

«Такое решение было принято после введения новой нормативно-правовой базы отрасли кредитных рейтингов в России, требования которой сделали непригодными рейтинги по национальной шкале России от Fitch для целей регулирования», – отметили в агентстве.

В марте все рейтинги по национальной шкале в РФ отозвало еще одно агентство из «большой тройки» – Moody's. Такое решение также объяснялось изменениями в российском законодательстве. При этом в Fitch тогда говорили, что продолжат работу в РФ через местный филиал.

В июле 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о порядке работы в стране рейтинговых агентств. Согласно этому закону, в России не могут работать агентства, не включенные в соответствующий реестр, ведением которого занимается Центробанк. При этом международные агентства должны создавать «дочки» в РФ, если хотят выставлять рейтинги по национальной шкале, используемые внутри государства. Переходный период по переходу на новые нормы для российских рейтинговых агентств закончится в январе 2017 года, для иностранных – в июле того же года.