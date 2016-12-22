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Активиста Алексея Кнедляковского арестовали на 15 суток за прикрепление к памятнику Феликсу Дзержинскому креста в Краснодаре. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на жену активиста.

По словам присутствовавшей на суде активистки Нины Соловьевой, суд длился шесть минут, активист был осужден по статье за мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП). Уточняется, что следователь в качестве доказательства вины Кнедляковского представил съемку камер видеонаблюдения, но на них не был запечатлен сам момент прикрепления креста на памятник.

Активист заявил в твиттере, что устроит голодовку.

По данным издания «Голос Кубани», новость о прикрепленном к памятнику кресте удалили со многих новостных порталов, которые работают в Краснодаре. Сообщалось, что полицейские приезжали и к другому активисту – Виктору Чирикову, но он отказался с ними ехать в полицию, так как не имел отношения к произошедшему.

Акция прошла 20 декабря в День работника органов безопасности Российской Федерации, Кнедляковский дал ей название «Новый чекист».

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