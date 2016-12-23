12:28

На рост алкоголизации населения в России влияет закрытие градообразующих предприятий в том или ином регионе. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, передает RNS.

«Наш мониторинг показывает, – достаточно закрыть одно производство, которое было градообразующим, и, соответственно, закрыть большое количество рабочих мест одномоментно, и все эти люди через месяц-полтора начинают злоупотреблять различными бытовыми вредностями», – пояснила она.

Глава Минздрава отметила, что фактически злоупотребление спиртным «является частью комплекса социально-экономических проблем». Скворцова добавила, что «алкоголизм неравномерно распределяется по стране», и наиболее остро ощущается в 22 регионах РФ.

Говоря о массовом отравлении спиртосодержащим концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутской области, Скворцова указала, что ситуация была связана не с потреблением алкоголя, а с тем, что метанол попал на реализацию в распределительную сеть, сообщает «Интерфакс».

«Отсутствует вообще регламент по техническому спирту в стране. И отсутствуют экспертизы жидкостей, которые содержат тот или иной спирт. Сейчас над этим работает комиссия по алкогольному регулированию правительства, чтобы это ввести», – рассказала она.

Скворцова также подчеркнула, что за последние годы потребление алкоголя в России удалось снизить с 18 до 10,5 литра на душу населения. Тем не менее, министр напомнила, что по классификации ВОЗ любой показатель, превышающий 8 литров на душу населения, является тяжелой социальной ситуацией.

Заметка дополняется.