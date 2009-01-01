12:32

Полиция Милана застрелила подозреваемого в наезде на посетителей рождественской ярмарки в Берлине. Об этом сообщает Reuters.

Информацию о причастности погибшего к атаке на берлинскую ярмарку подтверждает итальянский телеканал Rai.

По данным Corriere della Sera, подозреваемый был убит в ночь на 23 декабря. Сообщается, что он был убит во время проверки документов полицией. Во время перестрелки предполагаемый террорист кричал «Аллах акбар», ему удалось ранить в плечо одного из полицейских. Документы погибшего найти не удалось.