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Проведение досрочных выборов президента России «возможно, но нецелесообразно». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции 23 декабря. Онлайн-трансляцию мероприятия ведет Republic.

Таким образом глава государства ответил на вопрос представителя The Wall Street Journal о возможности досрочных президентских выборов. До того, как ответить, Путин пошутил: «Какой страны?», после чего журналист WSJ уточнил, что речь идет о выборах в РФ (они должны пройти в 2018 году).

В середине ноября источники телеканала «Дождь» сообщили, что Администрация президента РФ отказалась от намерения провести досрочные выборы главы государства после того, как на выборах в США победил Дональд Трамп. Как пояснили собеседники «Дождя», такая идея была актуальна ранее, поскольку проигравшая на выборах Хиллари Клинтон «резко критиковала политику российских властей и могла попытаться расшатать ситуацию в России перед выборами».

В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что досрочные выборы в Кремле не обсуждают. Песков также назвал «схоластикой» сообщения, что президентские выборы, возможно, пройдут в сентябре 2017 года.