13:12

Международный Олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских атлетов, которые попали в доклад Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о махинациях с допинг-пробами во время Олимпиады в Сочи. Об этом сообщается на сайте МОК.

Допинг-пробы 28 российских атлетов, которые указаны в докладе ВАДА, будут отправлены на повторный анализ. Сами образцы не показали положительного результата, но могут быть обнаружены следы манипуляций с пробирками, уточняется в сообщении. Результатом проверок может стать введение санкций против спортсменов.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство опубликовало вторую часть доклада о допинге в России. Авторы доклада утверждают, что более 1000 российских спортсменов участвовали в манипуляциях с допинг-пробами.

Сообщалось, что 12 российских медалистов Игр в Сочи принимали допинг, а пробы шести паралимпийцев из России были подделаны. В анализах российских хоккеисток эксперты обнаружили мужскую ДНК.

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что обвинения ВАДА в подделке анализов «невозможны в принципе».

После этого МОК объявил, что перепроверит 254 образца мочи, взятые у российских спортсменов в ходе Игр в Сочи в 2014 году. При этом 63 пробы крови были уже перепроверены и показали отрицательный результат. Комитет также проведет повторную проверку анализов российских спортсменов с Олимпиады в Лондоне.

На данный момент МОК наложил санкции на 27 российских спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх в Пекине в 2008 году и в Лондоне в 2012 году.