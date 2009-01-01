13:33

Президент России Владимир Путин признал американскую армию сильнейшей в мире. Об этом он заявил в ходе пресс-конференцию, трансляцию которой ведет Republic.

«Меня удивляет, что в Вашингтоне говорят, что американская армия – сильнейшая в мире. С этим никто и не спорит», – сказал он.

Ранее, 22 декабря, Путин в ходе заседания коллегии Минобороны заявил, что Россия сейчас сильнее любого потенциального агрессора, однако военному ведомству еще «много предстоит сделать».

Глава государства, в частности, указал на необходимость укрепления ядерной триады, а также совершенствования системы разведки и связи в Воздушно-космических и Сухопутных войсках.

Заметка дополняется.