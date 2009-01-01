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Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение с Сирией, которое предусматривает расширение территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в районе порта Тартус. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Соглашение с Дамаском также регламентирует заходы военных кораблей РФ в территориальные и внутренние воды Сирии. Кроме того, документ определяет статус личного состава пункта обеспечения ВМФ в Тартусе, развития и модернизации инфраструктуры пункта.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что как только соглашение о базе в Тартусе будет внесено в Госдуму, вопрос о ратификации документа будет рассмотрен и депутатами, и сенаторами в приоритетном порядке.

Заместитель министра обороны РФ Николай Панков еще в октябре говорил, что российская военно-морская база в Тартусе станет постоянной. В середине ноября источники «Интерфакса» сообщали, что Минобороны РФ, не дожидаясь оформления соответствующих документов, уже начало оснащение сирийского порта судами, катерами и техническим оборудованием, нужными для создания полноценной военно-морской базы.

Также президент РФ 23 декабря распорядился подписать протокол к соглашению с сирийской стороной о размещении на территории арабской республики авиационной группы Вооруженных сил РФ. Авиабаза Хмеймим – второй пункт базирования российских военных в Сирии, кроме Тартуса.