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Рост цен на нефть, обусловленный соглашением ОПЕК о сокращении добычи, будет выгодным для всех участников рынка. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции 23 декабря. Онлайн-трансляцию мероприятия ведет Republic.

По словам Путина, повышение стоимости сырья в среднем на $10 за баррель принесет российским нефтекомпаниям дополнительные доходы в размере 750 млрд рублей, а бюджет РФ получит дополнительно 1,75 трлн рублей.

Президент России отметил,что договоренности участников ОПЕК со странами, не входящими в картель, помогут вывести с рынка излишки нефти во второй половине 2017 года. Ожидается, что после этого цены на углеводороды стабилизируются на нынешнем уровне.

Котировки нефти Brent в первой половине торгов 23 декабря превышали $55 за баррель, а WTI – $53 за баррель. Для сравнения, в январе 2016 года цены на нефть опускались до минимума за 12 лет: Brent стоила меньше $28 за баррель, WTI – меньше $29. На пике стоимости в середине 2014 года баррель Brent торговался на уровне примерно $116, баррель WTI – порядка $108.

30 ноября государства ОПЕК впервые с 2008 года договорились о снижении объемов нефтедобычи – на 1,2 млн баррелей в сутки до 32,5 млн баррелей. Не входящие в организацию страны 10 декабря подписали аналогичное соглашение, предусматривающее совокупное сокращение нефтедобычи почти на 600 тысяч баррелей в сутки.