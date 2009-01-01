14:16

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила от международных соревнований шесть членов российской сборной по лыжным гонкам. Об этом сообщается на сайте FIS.

Как поясняется в сообщении, такое решение связано с расследованием Международного олимпийского комитета (МОК) возможных нарушений антидопинговых правил во время зимней Олимпиады в Сочи.

Также сообщается, что Федерация лыжных гонок России отказалась от проведения финала Кубка мира в Тюмени.

МОК объявил о начале расследования против 28 российских атлетов, принимавших участие в Олимпиаде в Сочи, чьи имена фигурировали в доклад Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о допинге в российском спорте.

22 декабря Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил об отстранении от международных соревнований двух российских биатлонистов, имена которых не уточняются. IBU также объявил об отказе России от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени. Позже Мутко заявил, что отказ России от проведения соревнований был вынужденным.

В начале декабря Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало вторую часть доклада о допинге в российском спорте. В ней, в частности, утверждалось, что 12 медалистов Олимпиады в Сочи в 2014 году могли быть причастны к употреблению допинга.