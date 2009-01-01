14:42

Захватчики самолета ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways начали отпускать заложников, передают «Прайм» и ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Точное число освобожденных заложников неизвестно. По данным телеканала, все пассажиры рейса освобождены, в самолете находится экипаж. Угонщики назвали себя членами группы «Новый свет», рассказали собеседники канала.

Подтверждения этой информации из других источников нет.

Самолет был захвачен ранее 23 декабря, на борту находилось 118 человек. Сообщалось, что самолет совершал внутренний рейс в Ливии, но захватчики потребовали направить его на Мальту, где он и приземлился.

Угонщики угрожали взорвать самолет, по некоторым данным, у них была ручная граната. Один из захвативших самолет назвал себя сторонником бывшего президента Ливии Муаммара Каддафи.