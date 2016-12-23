23 декабря, 17:43

Полиция Мальты задержала угонщиков самолета ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways. Об этом сообщает премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.

Были также освобождены остававшиеся в заложниках члены команды.

Ранее все пассажиры самолета и команда были освобождены. Переговоры с ними вели представители Сирии и Мальты.

Самолет был захвачен ранее 23 декабря, на борту находилось 118 человек. Сообщалось, что он совершал внутренний рейс в Ливии, но захватчики потребовали направить его на Мальту, где он и приземлился.

Угонщики угрожали взорвать самолет, по некоторым данным, у них была ручная граната. Один из захвативших самолет назвал себя сторонником бывшего президента Ливии Муаммара Каддафи.

Times of Malta уточняет, что они принадлежат к поддерживающей Каддафи группировке «Аль-Фатх Аль-Джадид». По данным Sky News Arabia, угонщики назвали себя членами группы «Новый свет».

Один из освобожденных пассажиров самолета сообщил Reuters, что захватчики хотели создать партию, поддерживающую Каддафи. Позднее в беседе с ливийским телевидением один из захватчиков назвал себя лидером партии Каддафи «Аль-Фатх Аль-Джадид». Он также назвал свое имя – Муса Шаха.

РИА Новости со ссылкой на ливийский телеканал El Bilad сообщил, что захватчики потребовали освободить сына Каддафи Сейфа аль-Ислама. По данным других неназванных ливийских СМИ, они требовали «надавить» на армию Ливии и создать коридор для выхода боевиков из Бенгази.