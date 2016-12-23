23 декабря, 15:22

Российский союз правообладателей (РСП), Российское авторское общество (РАО) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС) не имеют отношения к незаконному выводу средств из Мострансбанка. Об этом, как сообщают «Ведомости», заявили во всех трех организациях.

О том, что РСП, РАО и ВОИС причастны к выводу из Мострансбанка более 1,84 млрд рублей, ранее 23 декабря написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Агентства по страхованию вкладов. По данным АСВ, для создания преступной схемы банк использовал фирму «Проммо», через которую и выводились деньги.

Как заявила финансовый директор РСП и ВОИС Оксана Левашова, обе организации не вели никаких расчетов с «Проммо» и эта компания никогда не была контрагентом ни РСП, ни ВОИС. В то же время, по словам Левашовой, в октябре 2015 года сотрудники ВОИС столкнулись со странной ситуацией – выписка по счету организации в Мострансбанке показала, что со счета были списаны средства, хотя ВОИС таких распоряжений не давала. В банке сослались на технические сбои в работе программного обеспечения, после чего данные об имеющихся на счете ВОИС средствах были восстановлены.

В РАО также сообщили, что никогда не перечисляли деньги фирме «Проммо». В организации подтвердили, что у нее имелся счет в Мострансбанке, на котором «зависли» 610 млн рублей после того, как у банка отозвали лицензию.

Мострансбанк был лишен лицензии в мае 2016 года. В ЦБ отметили, что решились на такую меру, «принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков». На момент отзыва лицензии Мострансбанк занимал 538-е место в банковской системе РФ.